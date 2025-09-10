Jeremi García llegó al escenario de Yo Soy con la ilusión de convertirse en Sebastián Yatra. Apasionado por la música desde los seis años, lleva tiempo formándose en talleres y montajes musicales, donde incluso llegó a interpretar a Danny Zuko de Grease. Desde que ingresó al programa, no dudó en imitar el acento colombiano como parte de su personaje.

Ante los nervios en su presentación, Jeremi pidió cantar una segunda canción. El pedido sorprendió a Ricardo Morán, mientras que Jely Reátegui fue quien dio luz verde. El joven concursante se lanzó con todo en su segunda interpretación, aunque no logró conectar con el jurado como esperaba.

Ricardo señaló que lo notaba inseguro y le aconsejó ensayar más en casa para perfeccionar la imitación. Jely coincidió en que debía trabajar la proyección escénica, y Carlos también optó por el “no”.

No te pierdas lo que viene en Yo Soy, donde las sorpresas no paran.

