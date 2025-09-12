En Yo Soy 2025 se vivió una jornada intensa cuando diez participantes se enfrentaron en las pre galas, pero solo tres lograron avanzar en la competencia.

Entre ellos estaban Rolando Zavaleta como Pedro Infante, Zanyer Carrizales como Beéle, Wilson Barboza como Mateo Palomares, Natalí Rimachi como Rossana Arbelo, Marcelo Bisso como Vince Neil, Sendy Molina como Myriam Hernández, Pedro Rua como Chayanne, Juan Eduardo como Vico C, César Espinoza como Germain de la Fuente y Luis Flores como Tommy Portugal.

Tras escucharlos, Jely Reátegui agradeció a todos por su esfuerzo y tomó la palabra: “Den un paso adelante Germain de la Fuente, Mateo Palomares, Pedro Infante”. Luego de unos segundos de suspenso, la actriz confirmó: “Bienvenidos a la siguiente ronda”.

Finalmente, solo tres de los diez concursantes consiguieron su pase, dejando fuera a siete participantes que soñaban con llegar a las galas.

¿Seguirá el jurado siendo igual de estricto en lo que resta de la competencia? No te pierdas las próximas presentaciones en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!