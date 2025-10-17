n el escenario de Yo Soy, Jackeline Chucuya llegó dispuesta a conquistar al público con su interpretación de Gloria Trevi. Su energía, actitud y presencia escénica cautivaron desde el primer momento, demostrando un trabajo completo en voz y actuación.

Jely Reátegui admitió estar “súper sorprendida, no solo con el parecido, sino también con la entrega total en la actuación de Gloria Trevi”, destacando que lo logró sin perjudicar su imitación, por lo que le dio un sí.

Por su parte, Cachín Alcántara comentó que este es “el comienzo de algo que tiene que llegar de 1 al 10”, animándola a seguir trabajando algunos detalles para lograr una Gloria Trevi de 10. Finalmente, Ricardo Morán también le dio el sí, asegurando así su paso a la siguiente etapa.

¿Podrá Jackeline seguir sorprendiendo en las próximas galas?

