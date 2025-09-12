La competencia en Yo Soy 2025 sigue más intensa que nunca y en la reciente gala varios imitadores sorprendieron con su talento en el escenario. Entre ellos, destacaron las presentaciones de Cheo Feliciano, Jack Black, Alejandra Guzmán, Frank Sinatra, Alex Turner, Emanuel Noir de Ke Personajes, Carla Morrison, Chechito y Steve Perry, quienes buscaron convencer al jurado y asegurar un lugar en la siguiente fase del concurso.

Carlos Alcántara tomó la palabra tras las actuaciones y señaló: “Muchas gracias y en este momento tomaremos una decisión”. Luego de la deliberación, anunció a los clasificados que continuarán en la competencia.

Finalmente, los imitadores de Emanuel Noir, Jack Black y Cheo Feliciano fueron los elegidos para pasar a la siguiente ronda, dejando atrás a otros talentos que no lograron convencer al jurado en esta etapa.

El escenario de Yo Soy 2025 promete más sorpresas y emociones en las próximas galas, con artistas que siguen dejando huella con cada presentación.

