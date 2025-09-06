En Yo Soy, José Paiba se presentó para imitar a Lucho Barrios, cumpliendo el sueño que comparte con sus hijos. Aunque en su día a día se dedica a la seguridad y a ser chofer, la música es su gran hobby y confesó que el programa lo ha acompañado durante muchos años.

Desde la primera nota dejó al jurado y al público con la boca abierta, ya que su personalidad calmada contrastaba con la fuerza de su voz y el parecido que lograba con el cantante original.

Ricardo quedó impresionado y aseguró que no tenían un Lucho Barrios desde el 2012, dándole un rotundo sí. Cachín destacó que su interpretación lo transportó a sus épocas universitarias y que, con trabajo en caracterización, podía brillar aún más, otorgándole también su sí. Finalmente, Jely coincidió con sus compañeros y le dio la aprobación.

¿Podrá José Paiba seguir creciendo en el escenario y convertirse en el nuevo Lucho Barrios de la competencia? No te lo pierdas en los próximos episodios de Yo Soy.

