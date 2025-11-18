Cuando parecía que la presentación había llegado a su fin, la participante recibió un inesperado llamado al escenario. En medio del ambiente tenso y lleno de incertidumbre, Franco apareció con un sobre y anunció que Bettson apostaba por ella, otorgándole un casting extra. La sorpresa explotó cuando, en esta nueva oportunidad dentro de “Yo Soy“, la concursante decidió cambiar por completo de personaje.

Todo inició cuando Yadira se presentó inicialmente como imitadora de Katy Jara. Cachín le dieron el “sí”, pero Jely y Ricardo optaron por el “no”, dejándola fuera… por unos minutos. Franco la llamó al escenario anunciando: “Tienes un casting extra gracias a Bettson”. Ya preparada, Yadira reveló que esta vez interpretaría a Gloria Trevi. Tras unos instantes de expectativa, la participante avanzó al escenario, tomó aire y gritó con fuerza: “Yo soy Gloria Trevi”.

Lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. Mientras los jurados comentaban entre sí —“Creo que le vas a sacar más provecho a este personaje”, “Esta es tu línea”— la energía cambió por completo. Finalmente, los tres jurados coincidieron y dieron un rotundo “Sí”, sellando un momento que empezó con dudas, pero terminó en celebración.

¿Esperabas que la participante cambiara de personaje? ¿Creíste que lograría conquistar al jurado en su segunda oportunidad? No te pierdas lo que viene y sigue viviendo cada emoción en Yo Soy.



