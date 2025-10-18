En una nueva edición de “Yo Soy”, Bryan Guarniz se presentó en el escenario para rendir homenaje a uno de los grandes de la balada romántica: Dyango. Con una voz cálida y una interpretación cargada de emoción, logró captar la atención del jurado desde el primer momento, especialmente la de Daniela Darcourt, quien fue la jurado invitada del programa.

Jely Reátegui destacó su similitud vocal con el cantante español, señalando: “A nivel vocal estás muy parecido”, aunque le recomendó mejorar su acento español y dar un poco más de fuerza a su interpretación corporal. Finalmente, le dio un sí.

Por su parte, Cachín Alcántara elogió su naturalidad sobre el escenario: “Haces que la canción y el personaje fluyan de manera muy orgánica. Me dejaste sorprendido”, afirmó con entusiasmo.

Finalmente, Daniela Darcourt expresó su emoción al presenciar una presentación tan auténtica: “Ha sido hermoso verte y escucharte. Coincido con Jely, solo falta un poco más de peso corporal en la interpretación, pero lo estás haciendo espectacular”, comentó antes de darle también un sí, sellando así el pase de Bryan a la siguiente etapa.

