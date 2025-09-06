En Yo Soy, Danfer Villegas llegó con mucho entusiasmo para imitar a Christian Yaipén. Aunque en su vida cotidiana trabaja en el área de finanzas industriales, desde pequeño siempre fue un apasionado por la música y confesó que no descansaba hasta hacer bailar a toda su familia.

Para su presentación, contó con la ayuda de una amiga diseñadora que le confeccionó el traje.

Sobre el escenario, Danfer se entregó con pasos, bailes y carisma, sorprendiendo al público con su energía. Los jurados elogiaron su presencia, parecido físico y actitud, pero coincidieron en que su voz aún no lograba asemejarse a la del cantante original. Pese a sus esfuerzos, finalmente obtuvo un no y quedó fuera de la competencia.

¿Podrá Danfer regresar en otra temporada con más preparación? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy, solo por Latina.

