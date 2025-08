Yo Soy no solo es un escenario de talento, también es una escuela de vida. En medio del entusiasmo por la nueva temporada 2025, varios imitadores legendarios del programa se unieron para enviar tips divertidos y motivadores a quienes sueñan con ser la próxima gran estrella del programa.

Tony Cam, imitador de Sandro, fue directo: “El tip que te puedo dar es que vengas y entregues todo en el escenario porque podría cambiarte la vida. Pregúntenle a Juan Gabriel o José José, los carros y yates que tienen.”

Barúa, quien interpreta a Rauw Alejandro, aconsejó: “Practica y dale porque sé que podrán lograr algo grande aquí.” Con humor, la imitadora de La India dijo: “Ven a todos los castings de Yo Soy, porque si no encuentras el amor afuera, quizá lo encuentras en la cola del canal.”

El imitador de Celia Cruz fue claro: “Si tu personaje lleva pestañas, póntelas. Si lleva peluca, ponte la peluca. Ven con todo y podrás ser el ganador de los 20 mil soles.”

La imitación también tiene su truco, y así lo dejó claro la imitadora de Amy Winehouse: “Si tu personaje no sabe cantar en inglés, no es necesario que sepas, pero sí debes saber engañar bien al jurado como yo lo hice.” Finalmente, la imitadora de Mon Laferte cerró con humor ácido: “Si no te pareces al artista y has venido al casting, al menos quedarás en meme.”

¿Tú ya estás listo para hacer la fila del casting? No pierdas tu oportunidad de brillar en Yo Soy, el escenario donde los sueños se transforman en historia.

Mira AQUÍ la nueva promoción de “Yo Soy”

¿Quiénes conforman el jurado de “Yo Soy” para esta temporada?

“Yo Soy” regresa a la televisión y esta vez contará con TRES jurados confirmados. El primero de ellos es el productor Ricardo Morán, seguido por el aclamado actor Carlos Alcántara y un último jurado que fue revelado hace poco: Jely Reátegui.

¿Quiénes son los conductores de “Yo Soy”?

Se confirma el regreso de dos personajes muy queridos por su paso en el programa “El Gran Chef Famosos” en Latina Televisión. Se trata de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes prometen cautivar al público con su humor sobre el escenario.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR