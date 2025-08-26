En Yo Soy, cuatro imitadores llegaron decididos a rendirle homenaje a uno de los grupos más queridos del Perú: Grupo 5. Con trajes, actitud y hasta el inesperado refuerzo de Franco Cabrera, quien subió al escenario para apoyar a los jóvenes como “Franco Yaipén”, interpretaron el tema “Alimaña” con la ilusión de pasar a la siguiente ronda.

Sin embargo, tras su presentación, el jurado no quedó del todo satisfecho. Ricardo Morán fue directo al decir: “Ustedes se parecen, pero de canto no estamos bien, básicamente por ensayo”. Luego agregó: “Podrían ensayar más y venir en otra oportunidad, pero yo les diré que no”.

Los comentarios de Jely Reátegui y Carlos Alcántara tampoco fueron alentadores. Ambos coincidieron en que aún no estaban listos, por lo que les dieron un “no” rotundo, dejándolos fuera de competencia.

¿Volverán más preparados los imitadores del Grupo 5 a Yo Soy? No te pierdas las próximas ediciones del programa y vive cada momento del casting más popular de la TV.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!