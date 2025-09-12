En la última ronda antes de iniciar las galas de Yo Soy, todos los concursantes tuvieron que enfrentarse en un minuto decisivo para mostrar su talento en canto e imitación. Solo 24 lograron asegurar un lugar en la siguiente etapa.

Entre los participantes estuvieron Miguel Sánchez (Rubén Blades), Hugo Aguirre (Pedro Fernández), Anghy Bravo (Natali Ramírez), Yovana Herrera (Eva Ayllón), Iván Malasquez (Chimo Bayo), Purfirio Salazar (Esaud Suárez), Sergio Ojeda (Corey Taylor), Kelly Duarte (Amaia Montero), Yusuki Malpartido (Camilo) y Christian Tarazona (Adrian Barilari).

Finalmente, el jurado anunció su decisión: “Un paso adelante los imitadores de Adrian Barilari, Rubén Blades, Pedro Fernández, Esaud Suárez, ustedes pasan a la siguiente ronda”, indicó Ricardo Morán.

Tras quedar fuera, el imitador de Corey Taylor (Slipknot) expresó: “Siento que debería estar en el grupo que pasó, creo que vuelvo y agradezco la oportunidad”. Mientras que la imitadora de Eva Ayllón aseguró: “El jurado sabe lo que hace, yo no soy imitadora, pero aquí vine a dar la lucha”.

¿Quiénes seguirán avanzando en esta reñida competencia? Descúbrelo en las galas de Yo Soy.

