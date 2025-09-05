Yo Soy volvió a encender el escenario con una presentación que dejó sin palabras a los jurados. “Yo Soy de Venezuela y estoy casi 7 años aquí”, dijo Carliz Flores, participante que llegó acompañada de su esposo y su padre, con quienes trabaja en una orquesta. Su objetivo: rendir tributo a Gloria Estefan.

Desde los primeros segundos de su imitación, Ricardo Morán quedó fascinado: “Nos tienes hipnotizados, la gente está contenta”, comentó, reconociendo la conexión inmediata que logró con el público.

La también jurado Jely Reátegui se mostró sorprendida por la elección de la canción: “Yo canto la canción como si fuese linda, pero la letra es intensa y fuerte”, reflexionó. Acto seguido, Carliz interpretó otro tema de la cantante cubanoamericana, dejando una impresión aún más profunda.

Al cierre de su segunda interpretación, Carlos Alcántara fue claro con sus observaciones: “Encajas en varios momentos con la voz, pero en la siguiente etapa seremos más rigurosos”, advirtió.

Finalmente, la imitadora consiguió pasar a la siguiente ronda. ¿Logrará perfeccionar su imitación y avanzar en la competencia? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

