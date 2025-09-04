En una audición llena de emoción y entrega, Yo Soy recibió a una joven que no solo mostró su talento, sino también una historia muy personal. “Yo Soy Sofía Huayta, vivo en San Juan de Lurigancho y trabajo en orquestas digitales”, dijo la participante, quien reveló que lleva un año imitando a la cantante argentina Karla.

Antes de empezar a cantar, la joven compartió un momento íntimo con el público y el jurado: “Actualmente no puedo cantar porque mi padre está postrado y yo estoy dedicándome en todo momento a él”, confesó con la voz entrecortada.

Su interpretación conmovió a todos. Ricardo Morán le dijo: “El timbre está bien parecido, pero hay algunas desafinaciones, supongo que deben ser los nervios”, y aun así le dio un “sí”. Jely Reátegui también la aprobó, aunque le pidió: “Ponle más energía y trabájalo mejor para completar la imitación”. Finalmente, Carlos Alcántara también le dio su voto de confianza.

Sofía cerró su presentación con un mensaje directo a su padre: “Si en algún momento se recupera, sé que va a ver esto, todo lo que hago es por él”, dijo emocionada.

¿Logrará Sofía pulir su imitación y avanzar aún más en la competencia? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

