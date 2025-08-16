En Yo Soy, Mariela Montes regresó al escenario tras haber participado en los castings de 2020. Esta vez, con cinco años de preparación, volvió para imitar a la recordada Yola Polastri y cantar algunos de sus mejores temas.

“Qué lindos recuerdos, gracias por eso, recuerdo que yo iba mucho a su programa”, expresó emocionado Carlos Alcántara. Mientras que Ricardo Morán destacó: “Yola siguió activa hasta el final, siempre fue maravilloso tenerla en el escenario”.

Finalmente, todos los jurados le dijeron que sí. Incluso Jely Reátegui no ocultó su emoción y le confesó: “Te quiero mucho”.

¿Será Mariela Montes una de las revelaciones de la temporada? No te pierdas más de su historia en Yo Soy 2025.

