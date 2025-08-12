En la reciente emisión de Yo Soy 2025, Nathalie, de Tacna, sorprendió a los jurados con una caracterización bastante detallada de Thalía, destacando su vestuario con los característicos “charanguitos” y su falda a lo Thalía. Sin embargo, su presentación vocal no cumplió con las expectativas.

Ricardo Morán hizo una observación divertida al recordar el momento en que vio a Nathalie haciendo cola para entrar al canal: “Hoy día, muy temprano, cuando estabas haciendo tu cola, yo llegué al canal y me detuve en la puerta. Tenías esta falda cogida y yo trataba de adivinar qué cosa era. Y tenías una bolsita de papel con los dos ‘charanguitos’”, comentó Ricardo. A pesar de eso, le dio crédito por su esfuerzo en la caracterización, aunque dejó claro que la imitación vocal no estuvo a la altura.

Carlos Alcántara también destacó el esfuerzo, pero subrayó que la parte vocal debía mejorar. “Te felicito por el esfuerzo, pero la imitación vocal no tiene la energía ni el timbre que caracteriza a Thalía”, dijo.

A pesar de los elogios por su caracterización, Nathalie recibió un no rotundo de parte del jurado. Sin embargo, Carlos le dejó un consejo: “Prueba con Lucerito, quizás sea una mejor opción para ti”.

