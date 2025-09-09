En el reciente episodio de Yo Soy, Ivón Tarazon, una imitadora de Shakira, se presentó con mucha emoción ante un jurado que no fue nada indulgente. “Estoy muy emocionada de estar en este escenario junto a ustedes”, comenzó Ivón, quien también reveló que, aunque había estudiado medicina, su verdadera pasión era la música. “Amo la música, sobre todo a esta artista”, dijo Ivón, quien aseguró que también sabe bailar, cantar y tocar instrumentos.

Sin embargo, la presentación no convenció del todo a los jurados. Ricardo Morán fue muy claro al señalar que la participante tuvo dificultades con la respiración durante su interpretación. “Te has quedado sin aire y por momentos no te hemos podido escuchar”, comentó, añadiendo que la imitación requería más trabajo. Por su parte, Mauri Stern opinó que, aunque el personaje y la preparación estaban bien, en la parte vocal aún había muchos detalles por mejorar: “Hay una gran dificultad al cantar y bailar”, dijo Stern.

A pesar del esfuerzo de Ivón, Carlos Alcántara y el resto del jurado coincidieron en que no estaba lista para pasar a la siguiente fase del programa. Lamentablemente, la imitadora de Shakira no logró la aprobación para continuar en Yo Soy 2025. ¿Cómo se sentirá Ivón después de esta dura crítica? No te pierdas más detalles en Yo Soy.

