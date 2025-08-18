En Yo Soy, Maia Palomares, natural de Huancayo y con familia de músicos, confesó: “Me encanta esta cantante desde que soy pequeña”. Además, resaltó que su traje fue confeccionado por su madre y agregó: “Tengo un apego al teatro musical”.

La imitadora se presentó como “Yo Soy Selena” y cantó “La Carcacha”, conquistando con su entrega y energía. Tras la actuación, Carlos Alcántara comentó: “Para mí es suficiente, esa es la forma, comerse el escenario, entregarse, bailar y cantar”. Por su parte, Jely Reátegui destacó: “Me gustó que te presentes con una canción que no es la típica que vienen a cantar, tienes bastante entrega escénica”. Los elogios de Ricardo Morán completaron la decisión: Maia avanzó a la siguiente ronda.

¿Logrará Maia mantenerse en el camino hacia ser la campeona de Yo Soy 2025? No te pierdas la próxima emisión para descubrirlo.

