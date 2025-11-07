En una nueva gala de “Yo Soy”, el escenario se encendió con la llegada de Angie Zegarra, quien sorprendió al público y al jurado al imitar a Selena Quintanilla. Desde el primer instante, su energía y precisión en el baile capturaron la esencia de la recordada “Reina del Tex-Mex”.

Jely Reátegui fue la primera en comentar su presentación: “La parte corporal muy precisa, se nota que eres bailarina. Para imitar a Selena Quintanilla necesitas tener el baile bien integrado a tu interpretación”. Además, destacó la precisión en los giros y la soltura en escena, aunque señaló que el timbre vocal “necesita un poco más de cuerpo” y que el acento “aún tiene detalles por integrar”. Aun así, la actriz y jurado le dio un rotundo sí.

Por su parte, Ricardo Morán bromeó diciendo que le costaba llevar a sus hijos hasta Arequipa para clases de marinera, pero que con tanto talento frente a él, valía la pena el viaje. “Te voy a decir que sí”, afirmó entre risas, generando carcajadas en el set. Cachín Alcántara también se sumó con otro sí, sellando el pase de la imitadora con un divertido cierre de Morán: “Por favor, su casting ha estado muy bueno. No vayan a decir que me estoy llevando una profesora de baile a Lima, solo estoy aprovechando las circunstancias”.

¿Logrará seguir sorprendiendo al jurado en las próximas etapas? ¡No te pierdas todo lo que ocurre en “Yo Soy”!

