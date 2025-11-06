En una nueva gala de Yo Soy, Valentina Rivera se presentó para imitar a Sabrina Carpenter, sorprendiendo al jurado con su energía y una voz que recordaba mucho a la joven estrella del pop.

Ricardo Morán fue el primero en intervenir, asegurando que “Sabrina Carpenter es un personaje que me gusta mucho, no solo por su talento, sino por su personalidad tan extrovertida, coqueta y con mucho sentido del humor sobre sí misma”.

Destacó que el timbre vocal era muy parecido, aunque en las notas altas se perdía un poco el control. Además, señaló que lo que más debía trabajar era la parte escénica: “Necesitas un profesor de canto para los agudos, pero también uno de actuación para encontrar esa interpretación tan divertida y única de Sabrina”, concluyó, dándole el sí bajo esa condición.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con Ricardo y la animó a confiar más en su personaje: “Si tienes ese compromiso, me encantaría ver tu evolución. Créetela y apropíate de Sabrina Carpenter”, le aconsejó con una sonrisa. Finalmente, Cachín Alcántara también le dio el sí, celebrando su frescura y potencial en el escenario.

¿Podrá perfeccionar su actuación y convertirse en la Sabrina Carpenter de esta temporada? 🌟

Descúbrelo muy pronto en Yo Soy.

