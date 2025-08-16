En Yo Soy 2025, Natali Rimachi, quien comenzó su camino en la música como animadora infantil y, mientras estudiaba en la universidad, cantaba en los buses de Lima, se presentó con el reto de imitar a Rosana. Con gran carisma y determinación, Natali compartió que cada paso en su recorrido artístico ha sido una forma de crecer: “Es una manera de también fortalecer mi carácter”, señaló durante su intervención.

Al inicio, los jurados tuvieron algunas dudas sobre la imitación. Ricardo Morán fue claro en su observación: “Siento que la voz de Rosana tiene más cuerpo, más sonoridad”. Carlos Alcántara y Jely Reátegui coincidieron en que la cantante tenía un gran talento y mucha simpatía, pero les faltaba ese toque vocal distintivo. Sin embargo, tras algunas recomendaciones para mejorar la técnica vocal y el uso del diafragma, los tres jurados coincidieron en darle un sí.

Jely Reátegui destacó su actitud y carisma, y Carlos Alcántara la animó a seguir con su trabajo: “Es muy bonito verte, pero hay que fortalecer algunos aspectos vocales”. Finalmente, Ricardo Morán añadió: “Con cargo a que hagas la tarea, me gustaría volver a verte. Conmigo tienes un tercer sí”.

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!