La primera gala de Yo Soy 2025 trajo una de las presentaciones más comentadas de la noche. Alejandra, imitadora de Rosalía, apareció en el escenario con toda la actitud y dijo sentirse “de la hostia”, asegurando que había trabajado duro en su voz y en sus pasos de baile para encarnar a la cantante española.

La participante interpretó Bizcochito y, al finalizar, se acercó a Jely Reátegui para expresarle su admiración: “Te admiro mucho, mi sueño es ser actriz como tú”. El emotivo momento sorprendió a todos, incluido el jurado.

Jely respondió con una sonrisa: “Sé que has trabajado mucho porque se nota al cantar y bailar, ha faltado dicción y punche, pero yo voy a decir que sí”. Sus compañeros del jurado, Carlos Alcántara y Ricardo Morán, también le dieron el visto bueno, logrando que Rosalía avance a la siguiente etapa del programa.

¿Será Alejandra una de las revelaciones de esta temporada? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

