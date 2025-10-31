En el escenario de Yo Soy, Yoskari Rodríguez llegó decidida a rendir homenaje a la poderosa voz de Olga Tañón. Desde su primera interpretación, Jely Reátegui destacó su talento, señalando que “cantas muy lindo, tu timbre es precioso y tienes gran presencia escénica”, pero también confesó que “no veía a Olga Tañón”, por lo que, comenzó a preguntar a sus compañeros a quién podría parecerse más la participante, concluyendo finalmente que, como Olga Tañón, debía decirle no.

Cachín, con su estilo directo, le preguntó si tenía otra canción preparada de la artista. Ella respondió que sí, aunque confesó que esa pieza le había causado una lesión vocal en el pasado por practicarla sin técnica. Aun así, decidió arriesgarse y cantar en el tono original, demostrando valentía. Sin embargo, al notar su esfuerzo y la posible tensión en su voz, Cachín la detuvo a mitad de la canción, preocupado por su salud. “Cantas muy bien, pero ese no es tu tono”, le dijo, antes de pedirle la opinión a Daniela Darcourt.

Con empatía y conocimiento, Daniela compartió que conoce muy de cerca a Olga Tañón, incluso “de su propia boca”, y por eso entiende la complejidad de su técnica y energía. “Es un personaje muy difícil de imitar, pero te felicito por tu valentía y por estar aquí enfrentando ese reto”, expresó. Además, la animó a no abandonar la música. Cachín coincidió con ella, añadiendo: “Si lo deseas, podrías regresar con otro personaje en el futuro”.

Finalmente, la imitadora recibió el no de los tres jurados, pero se llevó el reconocimiento por su pasión y fuerza en el escenario.

¿Volverá Yoskari con un nuevo personaje para sorprender al jurado? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.

