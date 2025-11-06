En una nueva edición de Yo Soy, María Vásquez llegó al escenario para imitar a Natalia Lafourcade, sorprendiendo al jurado con su dulce voz y la sensibilidad de su interpretación.

Ricardo Morán fue el primero en comentar, señalando que “empezó con poca dicción en la estrofa, pero a partir del coro comenzó a entenderse más, aunque el timbre se pareció menos”.

Sin embargo, destacó que en la segunda estrofa la mejora fue notable: “Tú misma has ido escuchándote y has ido mejorándolo”, resaltó, apreciando además el nivel de caracterización logrado. Finalmente, afirmó que si solo hubiera escuchado los primeros 30 segundos, le habría dicho que no, “pero por todo lo demás, te digo que sí”.

Por su parte, Jely Reátegui elogió la potencia y carga emotiva que transmite la cantante original, animando a María a seguir perfeccionando su técnica vocal: “Cuida los coros y estrofas, me gustaría ver el resultado de esas mejoras”, comentó, recomendándole también tomar clases para la siguiente etapa.

Con el apoyo de Cachín Alcántara, el jurado le dio la bienvenida al programa, aconsejándole cuidar el acento mexicano para lograr una imitación más completa.

¿Podrá perfeccionar su dicción y conquistar al jurado en la próxima gala? 🌹

Descúbrelo muy pronto en Yo Soy.

