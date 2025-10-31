En el set de Yo Soy, Valeria Mazonett llegó decidida a conquistar al jurado con su imitación de Mon Laferte, interpretando una de las canciones más sentidas de la artista chilena.

Desde su primera nota, logró captar la atención del público, aunque no del todo la de Ricardo Morán, quien, con su característico ojo crítico, le señaló que “canta bien y hay cosas parecidas, pero otras no tanto”. Añadió que la interpretación “se va y viene” y que la presentación tuvo “fallitas de afinación”.

El jurado también comentó que esta canción pertenece a las más emocionales y desgarradoras del repertorio de Mon Laferte, pero que en esta ocasión “no se sintió ese desgarro característico”, describiendo la performance como “buena, pero técnica y no tan conmovedora”, dejando en duda su respuesta final.

Por su parte, Cachín fue directo y positivo: “Tienes los suficientes instrumentos para que te diga que sí”, afirmó con una sonrisa. Jely, en cambio, coincidió con Ricardo, señalando que “faltó más naturalidad y técnica en el canto” y que la interpretación debía transmitir mejor las emociones, por lo que también se mostró dudosa.

Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando Jely, entre bromas, casi llama “pelado” a Ricardo y calificó a Cachín como “adulto mayor”. Entre risas, propuso resolver su indecisión con un curioso cálculo: “DUDA + DUDA = SÍ”. La ocurrencia tomó por sorpresa a Ricardo Morán, quien, divertido, terminó aceptando la decisión y dándole la bienvenida a Valeria a la siguiente etapa junto a sus compañeros de jurado.

¿Logrará Valeria perfeccionar su imitación y conquistar finalmente a Ricardo con más emoción en su próxima presentación? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para descubrirlo.

