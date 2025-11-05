Yo Soy 2025: imitadora de Mon Laferte EMOCIONÓ con una HISTORIA llena de sentimiento y HOMENAJE FAMILIAR
La imitadora de Mon Laferte compartió un conmovedor homenaje antes de su presentación, aunque no logró avanzar en la competencia.
En el más reciente programa de Yo Soy, Adriana Hinostroza llegó al set para imitar a Mon Laferte y conmovió a todos al compartir una historia muy personal.
La participante contó que se cortó el cerquillo en honor a su pequeña primita Dafne, quien falleció recientemente, como una forma de tenerla siempre cerca. Además, reveló que poco después perdió también a su abuelo, quien disfrutaba mucho escucharla cantar las canciones de la artista chilena a la que estaba a punto de interpretar.
Tras su presentación, Jely Reátegui fue la primera en darle su opinión: “Estás lejos todavía de parecerte a Mon Laferte, pero te invito a trabajar más, analizarla, estudiarla y practicar. Me alegra que hayas compartido esta experiencia con nosotros”, le dijo con cariño.
Carlos Alcántara (Cachín) resaltó el valor de su participación: “Cumpliste un sueño, pero quizá lo ideal sería buscar otra cantante o ensayar muchísimo para lograr una mejor imitación”, concluyó antes de decirle que no.
Finalmente, Ricardo Morán le recordó los grandes referentes de Mon Laferte que han pasado por el programa: “Escúchalas, analízalas y vuelve cuando te sientas lista, porque tienes potencial”, añadió también con un “no”.
Aunque no logró avanzar, Adriana se despidió entre aplausos y dejó una huella emocional en el set, demostrando que su presentación fue más que una competencia: fue un homenaje desde el corazón.
¿Volverá Adriana para demostrar su progreso en una próxima edición? ¿Podrá conquistar al jurado con una nueva interpretación? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy, solo por Latina Televisión.
