En el set de Yo Soy, Sharik Arévalo dejó sin palabras al jurado con su interpretación de Mon Laferte, combinando elegancia, potencia vocal y una madurez interpretativa sorprendente. Desde su llegada, cautivó con su presencia y contó cómo antes había participado en Yo Soy Kids, Yo Soy: Nueva Generación y Yo Soy: Duplas Perfectas, demostrando su crecimiento artístico a lo largo de los años.

“Lo diste todito, como debe ser”, exclamó Cachín Alcántara tras verla en el escenario. Luego, Jely Reátegui elogió su interpretación con emoción: “Tu grado interpretativo ha estado en su punto, estoy emocionadísima por saber cómo va a evolucionar esto”, añadiendo que su juventud le permitiría seguir adoptando herramientas para potenciar su talento, antes de darle un firme sí.

Con entusiasmo, Cachín aseguró: “Yo ya estoy dibujando mi caballito”, sumándola a su lista de “caballos ganadores” y dándole también su voto positivo. Finalmente, Ricardo Morán no pudo ocultar su asombro al confirmar que la artista tenía solo 18 años, destacando: “Has logrado interpretar una conmoción emocional que normalmente solo alcanza un artista con mucha experiencia”. Además, resaltó su inteligencia técnica y la instó a seguir comprendiendo y aplicando cada consejo, dándole también el sí.

¿Podrá Mon Laferte seguir sorprendiendo con su poderosa voz y sensibilidad artística en las próximas galas? No te pierdas los siguientes episodios de Yo Soy para descubrirlo.

