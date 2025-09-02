En Yo Soy 2025, Yessica Valverde, una joven de 23 años, llegó a los castings con muchas expectativas. “Estoy desde las 6:30 de la mañana y estaba lloviendo bastante”, dijo mientras se preparaba para su interpretación. La participante, quien se presentaba como imitación de Marisol, confesó: “Soy aficionada y desde hace 6 meses entendí que el canto es un respeto y estoy tomando clases”.

Este esfuerzo no pasó desapercibido para el jurado, y Ricardo Morán le dio un consejo: “Todos seguimos aprendiendo. La técnica es fundamental, todo se practica porque el ensayo hace al artista”.

A pesar de su esfuerzo, Yessica no logró convencer al jurado. Interpretó “La escobita”, pero su imitación de Marisol no alcanzó el nivel esperado. Ricardo Morán le dijo: “Ahora no es tu momento”, y tras escuchar las opiniones de los otros jurados, la competidora no pasó de ronda.

