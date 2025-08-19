Yo Soy recibió a una de sus participantes más extravagantes y confiadas: Leona Fénix, nombre artístico de Madelein Romero, quien llegó desde Breña para rendir homenaje a la icónica Madonna. “La actriz a la que vengo a interpretar es un ícono mundial y una reina como yo”, declaró con seguridad antes de empezar. “Creo que los mejores artistas y la mejor música se hizo en ese tiempo”, agregó con nostalgia.

Cuando comenzó su presentación, logró poner a todos de pie, incluso a Franco Cabrera, que no dejó de bailar durante toda su audición. Su actitud, presencia escénica y estilo retro impactaron al jurado. Ricardo Morán fue el primero en elogiarla: “Tu visión merece que te dejemos cantar más porque es una buena audición”.

Carlos Alcántara fue claro: “Queremos verte y seguir escuchándote”, mientras que Jely Reátegui, visiblemente emocionada, agregó: “Has escogido un personaje increíble para construir muchísimo”. Finalmente, todos los jurados coincidieron y le dieron el tan ansiado sí.

¿Logrará Leona Fénix mantener la corona de Madonna en la siguiente etapa? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!