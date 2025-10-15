En el escenario de Yo Soy, una participante dejó sin palabras a todos con su espectacular look. Luca Castro, quien imitó a Lady Gaga, llegó al set con un traje idéntico al de la artista original. Apenas apareció, Diana Sánchez no pudo ocultar su emoción: “He esperado este momento mucho, siempre he querido ver a esta artista en Yo Soy”, dijo entre risas y aplausos.

“He estado diez años fuera del país, produzco mi propio arte”, contó Luca antes de interpretar uno de los temas más icónicos de Gaga. Su performance fue intensa, y aunque Ricardo Morán le señaló que “la imitación fue mejorando, pero no sé si lo suficiente”, Jely Reátegui la invitó a regresar y presentarse nuevamente: “Queremos verte crecer y brillar más”.

¿Logrará Luca conquistar al jurado en su próxima aparición? No te pierdas Yo Soy 2025 y descubre cómo sigue esta historia.

