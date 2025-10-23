En el set de Yo Soy, Badia Pineda llegó decidida a encarnar a la popular Karol G, demostrando una voz potente y gran actitud en el escenario. Su presentación logró captar la atención de los tres jurados, quienes destacaron su talento y le dieron valiosos consejos para continuar creciendo en la competencia.

Jely Reátegui fue la primera en opinar y destacó que “el tono estaba cerca”, aunque señaló que aún faltaba pulir algunos aspectos como el desenvolvimiento corporal y el acting en el escenario. Con una sonrisa, le dijo que debía ser más “bichota”, animándola a trabajar en ello para su próxima presentación y dándole finalmente el sí.

Por su parte, Cachín elogió su interpretación y comentó que “le gustó bastante su presentación”, pero le recomendó cuidar su respiración, ya que “no le podía faltar el aire como le sucedió ahora”. Pese a ello, reconoció su potencial y también le otorgó su sí.

Finalmente, Ricardo Morán coincidió con las observaciones de sus compañeros y le dio la bienvenida a la siguiente ronda, destacando el esfuerzo y el talento de la participante.

¿Logrará Badia sacar su lado más “bichota” y seguir sorprendiendo en el escenario de Yo Soy?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!