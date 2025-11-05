En el más reciente programa de Yo Soy, Lidia Barrenechea llegó al set para imitar a Karla de Argentina, acompañada de su familia, conocida como la familia karaoke, quienes también audicionaron para representar a sus cantantes favoritos. Desde su llegada, se robaron las miradas del público y del jurado por su entusiasmo.

Ricardo Morán los recibió con una gran sonrisa: “Qué simpáticos conocerlos a todos ustedes el día de hoy, pases o no pases, ha sido un placer tenerlos acá”, comentó con agrado. Tras la presentación, el ambiente se llenó de risas y alegría, pues la participante contagió a todos con su energía y carisma.

Morán destacó el espíritu familiar del grupo y elogió su actitud: “Me encanta que hayan estado juntos cantando, es como si dijeran ‘vamos a retarnos y nos vamos los cinco a Yo Soy’”, dijo entre risas, aunque también señaló que “la presentación está muy bien para divertirse y para karaoke, pero para el programa sí faltó un poco más”. Lidia respondió divertida con un “qué le vamos a hacer”, generando nuevas carcajadas en el jurado.

Por su parte, Carlos Alcántara resaltó su entusiasmo: “Tú estás parada acá para contarnos tu historia y compartir tu alegría, ese es un premio para todos”, y la bautizó cariñosamente como “la abuela dinamita”. Finalmente, Jely Reátegui añadió: “Ha sido muy divertido tenerte, eres encantadora. La imitación no está, pero gracias por venir, ha sido un regalo tenerte”.

Aunque recibió tres “no”, Lidia Barrenechea se despidió entre aplausos, risas y cariño del público, dejando una presentación inolvidable por su ternura y energía contagiosa.

¿Volverá la familia karaoke para una segunda oportunidad? ¿Veremos más de su alegría en el escenario? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

