En el set de Yo Soy, Katya Cano llegó para interpretar a Karina Benítez, la voz de Amaranta, y sorprendió con una presentación llena de emoción.

Su tono y presencia captaron la atención del jurado, especialmente de Jely Reátegui, quien le reconoció algo muy especial: “La cantante original tiene una melancolía característica, y eso tú lo tienes naturalmente”. Sin embargo, también le señaló que el timbre no terminaba de convencerla y que debía “practicar más y cuajar mejor esa imitación” para lograr mayor precisión técnica. Su voto fue un no.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió en parte con la apreciación de Jely y le dijo con sinceridad que “escucharla cantar fue muy bonito”, pero que en términos de imitación “aún no estaba lista”, motivo por el cual también le dio un no. Con ambos votos, la participante se despidió del escenario dejando al público conmovido por su dulzura y entrega.

¿Crees que Katya podrá regresar con una versión más sólida de Amaranta? 🌹 ¿Logrará pulir su técnica para una nueva oportunidad? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

