En Yo Soy, Katiushka Negrete volvió a intentarlo después de más de una década, esta vez imitando a Gilda. La concursante, que tiene su propia orquesta en Chiclayo, ya había participado hace 12 años interpretando a Yuri, aunque en esa ocasión no logró pasar más allá del primer filtro.

En esta nueva oportunidad, Katiushka se entregó al personaje desde el primer momento, captando la atención del jurado. Jely Reátegui fue la primera en opinar, señalando que “su tono era muy parecido al de la cantante original, aunque aún le faltaban algunos detalles qué afinar”. Ricardo Morán coincidió en que debía entrenar ciertos recursos para asemejarse más al estilo de los cantantes de orquesta, pero ambos, con una sonrisa, le dieron el sí. Finalmente, Carlos Alcántara destacó el parecido físico con Gilda y también le otorgó su aprobación.

Así, la imitadora se llevó los tres votos del jurado y una nueva oportunidad para demostrar que su talento tiene mucho más por dar en esta temporada.

¿Podrá Katiushka conquistar al público y consolidarse como una de las mejores imitadoras del programa? No te pierdas lo que viene en Yo Soy, solo por Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!