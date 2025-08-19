Yo Soy volvió a emocionar con una presentación que tocó el corazón del jurado. Esta vez fue Salomé Herrera, una profesora que canta en una peña los martes, quien se presentó por primera vez en el casting imitando a Eva Ayllón. “Es la primera vez que vengo al casting y me arrepiento porque me han tratado muy bonito”, confesó nerviosa. “No venía por miedo o por el qué dirán”, agregó antes de tomar el micrófono.

La imitadora eligió interpretar “Cuando llora mi guitarra”, logrando una conexión inmediata con el jurado. Franco Cabrera no pudo ocultar su asombro: “Imita exactamente cada detalle y gesto de Eva”. Mientras que Ricardo Morán opinó: “Tienes parecido físico. Eva Ayllón es inimitable, pero tú tienes muchos detalles que aprecio”.

Jely Reátegui también quedó tocada por la historia y la presentación, dándole un rotundo sí. Por otro lado, Mauri Stern se mostró más exigente y dijo que no, dejando la decisión final a Ricardo, quien, tras un momento de tensión, le dio el pase a la siguiente etapa.

¿Podrá Salomé seguir impresionando en las siguientes fases? ¡Descúbrelo en Yo Soy.

