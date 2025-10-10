La gala de Yo Soy tuvo una emotiva despedida. Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, se convirtió en la última eliminada del programa antes de las semifinales. La cantante, que logró ocupar el quinto lugar de la temporada, se despidió con un mensaje lleno de gratitud y esperanza.

“Realmente estoy muy agradecida con todos los que siempre me han estado apoyando desde el inicio. Desde que entré a este casting ha sido toda una aventura de bastante tiempo, en la cual me he llevado mucho aprendizaje de todo esto.” expresó conmovida en exclusiva para Latina.

Durante su discurso, Karin también destacó el crecimiento artístico que alcanzó gracias al programa “He sacado lo mejor de mí, porque he pulido un montón de cosas. Ahora tengo una nueva técnica vocal que la voy a usar con mucho gusto, porque son varias cosas que he aprendido”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

Con una sonrisa, la imitadora aprovechó para alentar a quienes sueñan con presentarse en el escenario: “De verdad que animo a toda la gente que lo intente, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Miren hasta dónde he llegado. He compartido cosas muy lindas con todos los chicos, ha sido el grupo más bonito, de verdad.”

Finalmente, la cantante confirmó que podrían venir sorpresas junto a la verdadera Denisse Guerrero, y envió un mensaje a sus seguidores: “Hay posibilidades de conocer a Denisse, así que estén atentos a mis redes. Gracias a todos mis kawaii lovers y otakus que siempre han estado detrás de mí. Los quiero muchísimo.”

¿Volverá Karin Idol al escenario en una futura temporada? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy para seguir viviendo las emociones de esta competencia.

