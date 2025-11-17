La noche en el set de Yo Soy estuvo marcada por la llegada de Marilin Sánchez, quien viajó para imitar a la legendaria Carmencita Lara.

Desde que pisó el escenario, los jurados quedaron impactados por el timbre de voz y la profunda conexión emocional que la participante transmitió. Cachín Alcántara no dudó en elogiarla, asegurando que había traído “a Carmencita Lara de donde sea que esté”, sorprendido por el gran parecido de su interpretación, mientras Marilin se emocionaba hasta las lágrimas por “los muchos años de esfuerzo” que esa presentación representaba para ella.

Profundamente conmovida, Daniela Darcourt señaló que apenas la vio le recordó a su propia madre, destacando su gran valentía y asegurando que lo que les regaló esa noche había sido “una verdadera joya de la corona”.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió por completo con sus compañeros, resaltando la naturalidad y conexión emocional de la participante, aunque también le recomendó analizar y perfeccionar ciertos aspectos para potenciar aún más su imitación, dándole finalmente la bienvenida al programa entre sonrisas y emoción.

¿Qué te pareció el regreso del espíritu de Carmencita Lara a través de esta gran interpretación? ¿Crees que Marilin seguirá sorprendiendo al jurado? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!