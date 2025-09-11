En una nueva edición de Yo Soy, el escenario recibió a Janett Dueñas y Ana Cristina Gutiérrez, quienes llegaron con el reto de imitar a la recordada cantante peruana Carmencita Lara.

Ambas participantes interpretaron con pasión sus canciones, pero la decisión final estuvo en manos del jurado.

“Ya tomamos la decisión, Ana Cristina pasa a la siguiente ronda”, anunció Carlos Alcántara, generando sorpresa en el set.

Tras escuchar el veredicto, Janett Dueñas expresó su molestia: “No estoy de acuerdo con que no me hayan elegido, sé que canté afinado”.

