En el más reciente episodio de Yo Soy, Valentina Hoempler llegó al set para imitar a Billie Eilish, deslumbrando con su estilo único y gran presencia escénica.

Antes de su interpretación, los nervios se apoderaron de la participante, pero los tres jurados la animaron a liberar tensión a través del baile, acompañada por un beatbox improvisado de Carlos Alcántara, lo que rompió el hielo y generó risas entre todos.

Tras ese divertido inicio, Valentina interpretó su canción completa y logró dejar al jurado impresionado por su talento vocal y su manejo escénico. Jely Reátegui fue la primera en hablar: “Ten cuidado con los movimientos corporales, a veces haces más de lo que hace Billie, pero me ha encantado tu interpretación”, señaló antes de darle un contundente “sí”.

Por su parte, Cachín no dudó ni un segundo en aprobar su pase: “Fue una gran presentación, me encantó”, dijo entusiasmado. Finalmente, Ricardo Morán coincidió con sus compañeros, señalando que debía cuidar ciertos adornos vocales que “no son de Billie, sino tuyos”, pero destacó con firmeza: “Más allá del concurso, tú ya tienes una carrera asegurada fuera de Yo Soy”, cerrando con otro “sí” y asegurándole su paso a la siguiente ronda.

La joven imitadora se llevó así los aplausos del público y del jurado, demostrando que su talento va más allá de la competencia.

¿Podrá seguir sorprendiendo en las próximas etapas? ¿Veremos más de su estilo único en el escenario? No te pierdas lo que viene en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!