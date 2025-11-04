En el set de Yo Soy, Yuly Pérez se presentó para interpretar a Amaia Montero, dejando a todos sorprendidos al revelar que no solo ella había asistido al casting, sino también los cinco integrantes de su familia. ¡Una verdadera familia de artistas!

Durante su audición, Ricardo Morán destacó su talento, pero también fue claro con su apreciación: “Cantas muy bonito, pero para el nivel de exigencia técnica que se necesita en el programa, requerirías mucho más entrenamiento y trabajo. Un gusto conocerte, pero no”, expresó con sinceridad.

Por su parte, Jely Reátegui señaló que, aunque su canto fue dulce, “Amaia Montero tiene una gran potencia en su interpretación y en su voz, y esta vez sentí todo muy chiquito, muy contenido”, agradeciéndole su participación antes de también darle un no.

Finalmente, Cachín Alcántara le aconsejó seguir trabajando en el acento si planeaba volver al programa, añadiendo que su timbre vocal le resultó muy cercano a la cantante original: “Si regresaras, te diría que sí”, comentó antes de despedirla entre sonrisas y bromas, asegurando que esperaban ver al resto de su familia en el escenario.

¿Volverá Amaia Montero con más fuerza y experiencia para sorprender en una próxima gala? No te pierdas los siguientes episodios de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!