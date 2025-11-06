En una nueva noche de Yo Soy, Elizabeth Guzmán llegó al escenario lista para rendir homenaje a la popular cantante Ada Chura, demostrando una gran energía y actitud. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, su presentación no terminó de convencer al exigente jurado.

Ricardo Morán fue el primero en dar su veredicto, señalando que “a pesar de su carisma, no hay técnica de canto y eso se nota en varios aspectos”. Además, comentó que también debía trabajar en el lado coreográfico: “Para imitar a Ada Chura, lo primero es mejorar la técnica vocal y aprender a cantar mientras se baila”, concluyó, dándole un no.

Por su parte, Jely Reátegui discrepó parcialmente con su compañero y destacó que “lo más cercano en su imitación fueron los momentos de baile”, donde la participante se mostró “muy fresca y naturalmente parecida a la cantante”. Sin embargo, también coincidió en que “falta técnica, apoyo y coordinación entre cuerpo y voz”, cerrando con un no, pero animándola a seguir ensayando y preparándose para una próxima oportunidad.

¿Podrá Elizabeth Guzmán perfeccionar su interpretación y regresar más fuerte a la competencia? 💃

