El escenario de Yo Soy recibió a Allegra Reyes, actriz recordada por su participación en Mil Oficios, quien sorprendió al revelar que imitaría a Amy Winehouse. “Soy freelance de diseño gráfico y edito, aunque también he trabajado como traductora. Mi mamá me animó a venir al casting”, contó antes de su presentación.

Su interpretación cautivó al público, pero generó opiniones encontradas en el jurado. Jely Reátegui le señaló: “Amy tiene una corporalidad que no he visto en ti, tienes que estudiar cómo está parada y cómo canta”. Por su parte, Ricardo Morán destacó su talento, pero fue crítico con la imitación: “Cantas bien, pero el timbre no se acercaba mucho”. Finalmente, Allegra no logró pasar a la siguiente ronda.

¿Te habría gustado verla avanzar en la competencia? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy y descubre quién será el próximo en sorprender al jurado.

