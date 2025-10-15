En una nueva jornada de casting de Yo Soy, la emoción se mezcló con la nostalgia cuando Romel Olivares subió al escenario. Su nombre no era nuevo para los jurados: “¿De dónde te conocemos, Romel? ¿Has venido antes?”, preguntó Ricardo Morán con curiosidad.

Entre risas, el participante reveló: “He venido doce veces y esta es la número trece. En los 10 años de Yo Soy me dijeron que ya no iba a haber más castings”. Su perseverancia conmovió al público y al panel, que reconocieron su esfuerzo antes de escucharlo cantar.

Romel se presentó como imitador de Héctor Lavoe, pero su interpretación no logró convencer al jurado. “Te diré que no”, expresó Ricardo Morán, y los demás jueces coincidieron con su decisión.

¿Volverá Romel una vez más para intentar cumplir su sueño? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy 2025.

