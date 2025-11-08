Yo Soy 2025: imitador Leonardo Favio conmovió hasta las LÁGRIMAS al jurado con su interpretación cargada de EMOCIÓN, ¿Cachín Alcántara lloró?
La emotiva presentación hizo llorar a Cachín Alcántara, quien no pudo contener la emoción y le dio un rotundo “sí”.
En “Yo Soy”, Héctor Uribe llegó al escenario para imitar a Leonardo Favio, y logró uno de los momentos más conmovedores de la temporada. Su interpretación fue tan intensa y cargada de sentimiento que provocó lágrimas en Cachín Alcántara, dejando sin palabras al jurado y al público.
Ricardo Morán fue el primero en opinar, destacando su talento vocal: “Mucho parecido en el timbre, mucho drama, le voy a decir que sí”. Luego, Jely Reátegui comentó: “Si bien no encontré tanto parecido en el timbre, lo que más me gustó fue la interpretación, por lo que también le dio un sí”.
Cuando llegó el turno de Cachín Alcántara, las palabras no fueron necesarias. Entre lágrimas, el actor solo logró hacer una seña de aprobación y decir con la voz entrecortada: “Yo digo que sí”.
Tras bambalinas, cuando el participante se retiró con su pase asegurado, Jely y Ricardo notaron el llanto de Cachín, quien se mostró visiblemente conmovido. Luego de recibir consuelo de su compañera, la emoción volvió a apoderarse del set, demostrando el poder que puede tener una gran interpretación.
¿Será este uno de los momentos más memorables de la temporada? 😢 ¡Descúbrelo en los próximos episodios de “Yo Soy”!
