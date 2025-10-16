En el set de Yo Soy, un participante internacional llegó dispuesto a conquistar el escenario. Andrés Sánchez, proveniente de Medellín, Colombia, se presentó con gran entusiasmo: “Vengo de Medellín, Colombia. Estoy en Lima recién, vine viajando, voy para Chile, pero si paso el casting me quedo a conocer Perú”, dijo sonriendo.

El participante contó que tenía música propia y que también realizaba imitaciones profesionales. Con mucha confianza, interpretó el tema “Se preparó” de Ozuna, demostrando dominio escénico y buena conexión con el público. Al finalizar su actuación, Ricardo Morán destacó su preparación: “Es clarísimo que conoces el escenario y al personaje, yo te voy a decir que sí”. Tanto Jely Reátegui como Carlos Alcántara también le dieron el visto bueno.

¿Podrá Andrés seguir avanzando en la competencia y representar a Ozuna hasta las últimas etapas? No te pierdas Yo Soy 2025 y entérate de todo lo que pasa en el programa.

