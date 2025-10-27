En el escenario de Yo Soy, un participante llegó decidido a rendir homenaje a Vicente Fernández. “Yo Soy el imitador de Vicente Fernández”, expresó con convicción antes de iniciar su presentación.

“Admiro a las mujeres cuando dicen que la belleza cuesta, porque aparte de eso, duele”, comentó entre risas el artista, refiriéndose a la decoloración capilar que tuvo que realizarse para parecerse al ídolo mexicano. “Me ardió”, añadió divertido.

El jurado reconoció su talento. Ricardo Morán le dijo: “Me ha encantado la caracterización y los matices, solo hay un raspado que no lo tiene el artista, pero al margen de eso, me ha encantado”. Mientras que Jely Reátegui destacó: “Ha sido un placer verte, sigue las indicaciones de Ricardo”.

El participante se retiró feliz luego de recibir los tres “sí” del jurado, convencido de que su interpretación lo podría llevar lejos en la competencia.

¿Será este imitador uno de los grandes favoritos de la temporada? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

