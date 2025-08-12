Yo Soy 2025 sigue deslumbrando con su nueva temporada, donde los participantes muestran talento de todos los rincones del país. En esta segunda semana de casting, llegó un imitador que rápidamente se robó el show: Luis Flores, quien se presentó como Tommy Portugal.

Aldair, quien se dedica a la música como productor musical y audiovisual, subió al escenario con mucha confianza y energía. Carlos Alcántara se mostró impresionado con el manejo escénico del participante: “Veo que estás trabajando los movimientos, yo voy a decir que sí”, expresó el jurado.

Por su parte, Jely Reátegui también le dio su voto positivo, destacando su preparación: “Es muy bonito cuando la gente viene preparada, podrías mejorar en el timbre de voz, pero te voy a decir que sí”.

Luis Flores consiguió la aprobación de los jurados y avanzó a la siguiente ronda, dejando claro que la competencia está cada vez más reñida. ¿Será este el inicio de una exitosa participación para él en Yo Soy 2025? No te pierdas el próximo programa y descubre cómo continúa su camino.

