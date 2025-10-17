En el set de Yo Soy, Víctor Flores apareció con una potente presencia escénica para imitar a Till Lindemann, líder de la icónica banda alemana Rammstein. Con su característico estilo y actitud, el participante se ganó la atención del público y del jurado, que valoró su osadía al elegir un personaje tan desafiante dentro del rock industrial.

Ricardo Morán fue el primero en dar su opinión y agradeció al concursante por “una interpretación refrescante y un personaje poco común”. Sin embargo, también fue directo al señalar que “aunque al inicio lograste parecerte, no atinaste en las notas melódicas”, por lo que le dio un no.

Por su parte, Jely Reátegui destacó el timbre vocal del participante, señalando que “es algo que juega mucho a tu favor”, pero recalcó que debía trabajar más en el aspecto técnico y de afinación. Finalmente, también le dio un no, dejando a Víctor fuera de la siguiente etapa del programa.

