Yo Soy 2025 continúa mostrando increíbles talentos, y esta vez fue el turno de un imitador de The Weeknd proveniente de Brasil, quien dejó a todos impresionados con su parecido físico y estilo. Diana Sánchez, al verlo, comentó: “Tiene una gran elegancia, de aquí se va al Super Bowl”. El concursante, quien se presentó con un look idéntico al de la superestrella, bromeó diciendo: “Mi pelo es real, hecho por mamita”.

Originario de Bahía, Brasil, el participante compartió su historia con los jurados: “Salí de Brasil para estudiar en Buenos Aires y terminé viajando por todos los países de Sudamérica. Me quedé aquí desde la pandemia, es espléndido estar aquí”. También recordó su experiencia cuando The Weeknd visitó Perú: “Cuando The Weeknd vino a Perú, no pude entrar a su concierto, pero estuve caracterizado y con mi parlante en las afueras del estadio”.

Ricardo Morán, quien lo recibió con entusiasmo, expresó: “Gracias porque nosotros apreciamos que los artistas vengan caracterizados”. Mientras tanto, Jely Reátegui agregó: “Está perfecto”.

Sin embargo, tras su presentación, Ricardo Morán le dio un veredicto claro: “Tenía tanta fe de que esto estuviera mejor, pero no está bien”, dijo, explicando que aunque el look y los pasos de baile estaban bien, la parte vocal no logró convencer: “Estamos desafinando y te tengo que decir que no hoy”.

Jely Reátegui también le dijo que no, mientras que Carlos Alcántara le ofreció una oportunidad para el futuro: “Dale un poco más y vuelve para la siguiente temporada”.

¿Logrará este imitador regresar con una versión mejorada? ¡No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy!

