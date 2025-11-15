En la más reciente edición de “Yo Soy”, Paulo Sánchez llegó listo para encarnar a Scott Weiland, líder de Stone Temple Pilots, sorprendiendo al panel con su presencia escénica. Cachín fue el primero en destacar su actuación, asegurando que le gustaba “su actitud” y que encontraba su timbre adecuado, por lo que no dudó en darle el sí.

Sin embargo, Jely Reátegui tuvo una opinión contraria. Comentó que la imitación le parecía “poco natural” y que aún percibía varios aspectos que necesitaban afinación, tanto en la voz como en el cuerpo. Explicó que no llegaba a sentir el contenido emocional de la interpretación y votó no.

El voto decisivo vino de Ricardo Morán, quien coincidió parcialmente con sus compañeros. Señaló que el timbre estaba “muy cerca” del original, pero que el participante debía trabajar en explotar más la actitud y dejar de lado la timidez para conectar completamente con el personaje. Aun así, destacó que esos aspectos podían ser trabajados y finalmente le dio el sí.

¿Podrá Paulo potenciar su actitud y perfeccionar los detalles que faltan? ¿Logrará capturar por completo la esencia del vocalista de Stone Temple Pilots en su siguiente presentación? ¡No te pierdas lo que seguirá pasando en Yo Soy!

