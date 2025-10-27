En una noche llena de talento en Yo Soy, Francisco Meléndez se presentó con seguridad y estilo. “Hago música y estoy comenzando a escribir mis memorias”, compartió antes de revelar: “Trabajo hace un mes en el personaje y me han dicho que me parezco”.

Con esas palabras, el participante anunció que venía a imitar a Scott Weiland, el icónico vocalista de Stone Temple Pilots, y su actuación no decepcionó.

Tras su interpretación, Ricardo Morán le dijo: “Tienes una buena aproximación a la imitación, me ha gustado la entrega física, yo te voy a decir que sí”. Por su parte, Carlos Alcántara destacó que Francisco “parecía tener gran experiencia en el escenario”, evidenciando la fuerza de su presentación.

¿Podrá mantener ese nivel en las siguientes etapas y consolidarse como uno de los grandes de esta temporada? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!